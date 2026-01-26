Кога ще стане ясна датата на предсрочните избори: Говори Илияна Йотова

Очаквам задълбочен и отговорен разговор с кандидатите за служебен министър-председател. Искам да чуя аргументите им, независимо от това, че някои предварително заявиха, че се отказват. Още повече че част от тях са гласували за тези поправки в Конституцията. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти. Държавният глава беше гост на годишната церемония по връчването на наградите „Сирак Скитник“ на Българското национално радио.

На въпрос за датата за провеждане на изборите за Народно събрание Илияна Йотова посочи, че ще прецени след завършване на конституционната процедура. „От разговора с потенциалните кандидати ще зависи и това какъв ще бъде разговорът с парламентарните групи. Независимо дали съм съгласна с последните промени в Конституцията, в никакъв случай няма да допусна този процес да бъде формален“, категорична беше президентът. По думите на държавния глава целта на служебния кабинет са преди всичко нормални, честни избори по правилата, „за да можем поне отчасти да върнем доверието на хората в изборния процес“.

Президентът посочи, че както винаги, президентската институция ще следва стриктно Конституцията и разписаната в нея процедура за съставяне на служебно правителство. „Първата ми среща утре е с председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян не само формално, а като уважение към Народното събрание в парламентарната ни република“, подчерта Илияна Йотова.

