Илияна Йотова обяви кога започва консултации за съставяне на служебно правителство

26 януари 2026, 13:41 часа 391 прочитания 0 коментара
Президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян във вторник (27 януари) от 11:00 часа, съобщиха от прессекретариата на президентството. Разговорът е във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

В търсене на служебен премиер

Изборът за служебен премиер е сведен до "домовата книга". До момента обаче президентството е уведомено за отказите на трима от участниците - Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев и омбудсманът Велислава Делчева.

Остана и неизвестна датата, на която да се проведат изборите. През последните седмици се коментираха два варианта - 29 март и 19 април, като вариантът за избори през март месец вече става все по-невъзможен, тъй като от назначаването на служебен кабинет и вота трябва да има два месеца.

Изборът на служебен премиер е едно от предизвикателствата, пред които се изправя президентът Илияна Йотова, която встъпи в длъжност в петък, след като Конституционният съд прекрати предсрочно правомощията на Румен Радев като държавен глава.

Заради оставката и освобождаването му от поста, което отне няколко дни, процедурата по избор на служебен министър-председател не започна миналата седмица. Кога ще се случи зависи от решението на Йотова, която ще води разговорите.

