"Тръмп може и да не е президент": Анализатор против ратифицирането на членството ни в Съвета за мир

Докато чакаме избори, парламент и решение за ратификация, Доналд Тръмп може и да не е президент на САЩ. Това мнение изразиха международният анализатор Огнян Дъскарев и проф. Марин Русев в ефира на Нова телевизия относно българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ. "За мен най-добре е този документ да не се ратифицира от България, но трябва да протече процедура, защото не може да остане това решение на трупчета", коментира професорът.

"Очевидно е, че Тръмп иска да създаде с новата си организация една паралелна структура на ООН поради много причини. Основното е, че именно той спря касапницата в Газа. Сега това, което той прави, отразява разделението на целия свят, както и разделението в България", каза Дъскарев.

Проф. Русев заяви, че според него този съвет не може да се нарече организация."Когато става въпрос за България, трябва да си зададем някои допълнителни въпроси. Нима нашето общество не знае, че минахме метър при приемането ни в ЕС – бяха ни простени някои недостигнати цели. Това стана и когато ни приемаха и в Шенген и в другите зони. Мисля, че България е страна, която може да играе по този начин като иска да се хареса и на едните, и на другите", коментира той.

Според него подписването, последвано от отлагане на ратификацията, е рискована стратегия.