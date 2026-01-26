Нито дума за Съвета за мир: Борисов се похвали със среща с американски конгресмен (СНИМКИ)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и премиерът в оставка Росен Желязков проведоха отделни срещи с американския конгресмен Пат Фалън, като разговорите и в двата случая бяха фокусирани върху стратегическото партньорство между България и САЩ. За срещата си с републиканеца Фалън Борисов съобщи лично във Facebook.

Разговорът се е състоял в централата на ГЕРБ, като в него са участвали и министрите в оставка на външните и вътрешните работи Георг Георгиев и Даниел Митов. По думите на Борисов двете страни са обсъдили възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството, с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Той подчертава, че е била потвърдена политическата воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигане на стратегическите отношения на по-високо ниво.

В отделна публикация Борисов акцентира, че партньорството между София и Вашингтон е ключов фактор за сигурността и стабилността както на България, така и на целия регион. Той отбелязва, че третата сесия на Стратегическия диалог между двете държави, проведена в София на 9 декември 2025 г., е отчела напредък в енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията, инвестициите, компютърните технологии и изкуствения интелект. Според него този формат вече се е утвърдил като основен механизъм за координация и постигане на конкретни резултати. Още: Протест срещу България в Съвета за мир на Тръмп: Да не сме "параван" за "прикриване на геноцид"

Борисов обръща специално внимание на енергийната сигурност и усилията за намаляване на зависимостта от един източник, като посочва LNG терминала в Александруполис и напредъка по Вертикалния газов коридор като реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ. Той потвърждава и ангажимента за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" с американската технология AP-1000, които според него имат стратегическо значение за енергийната независимост и икономическото развитие на страната.

Нито дума за Съвета за мир

Паралелно с това правителствената пресслужба съобщи за отделна среща между премиера в оставка Росен Желязков и конгресмена Пат Фалън, проведена в Министерския съвет. И при този разговор фокусът е бил поставен върху двустранното сътрудничество и перспективите за развитие на отношенията между България и САЩ. Още: Пеевски се притесни как така ще отлагаме влизането в Съвета за мир на Тръмп и се закани да действа

Срещите се провеждат на фона на разнопосочни реакции около решението България да бъде записана като учредител в т.нар. Съвета за мир на Доналд Тръмп. В публикациите на Борисов темата не се споменава. Междувременно външният министър в оставка Георг Георгиев заяви, че евентуалното участие на страната в подобна инициатива следва да бъде разгледано и решено от бъдещ парламент и редовно правителство, тъй като би изисквало ратификация от Народното събрание. Към момента единствено санкционирания за корупция от САЩ Делян Пеевски публично подкрепи бързото одобрение на участието на България в организацията, чийто международен правен статут все още не е изяснен.