Най-важните новини за деня: 26 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 януари 2026 г.

КОЙ НАТИСКА КОПЧЕТО И ЩЕ ИМА ЛИ ИЗПРАНИ ПО "МАГНИТСКИ": ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР ЗА ВЛИЗАНЕТО НИ В СЪВЕТА ЗА МИРА

"Присъствено, редовно и по най-нормалния начин Министерски съвет взе решението за подписването на декларацията в Съвета за мир в Давос. Това налага предпазливост и специфичен подход". Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев пред БНТ. Още: Преподаватели по международно право казаха "Не" на Съвета за мир на Тръмп и обясниха защо

ВЪПРОС КЪМ ВСИЧКИ МИНИСТРИ: КАК И ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ВЛЕЗЕ В СЪВЕТА ЗА МИР?

"Подкрепихте ли решението на Министерския съвет за присъединяване на България към "Съвета за мир", каква беше Вашата позиция и аргументите Ви за нея и беше ли предварително съгласувана, с кого и в какъв формат?" С този въпрос, адресиран едновременно до всички министри в оставка от кабинета "Желязков", депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев извади на преден план неяснотите около присъединяването на България към т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп.

КОАЛИЦИЯ ПОД ВЪПРОС: ДЕНКОВ НАМЕКНА ЗА РАЗРИВ, АКО В ЛИСТИТЕ ВЛЯЗАТ БОЖАНКОВ И ЛОРЕР

Народният представител от ПП-ДБ и бивш министър-председател акад. Николай Денков заяви, че в следващите дни ще бъде подготвено коалиционното споразумение с "Демократична България", ще бъде подписано и ще се върви напред към предсрочните парламентарни избори. "Всички коалиционни взаимоотношения изискват да има уважение към другата страна. Ние уважаваме техните решения и те би трябвало да уважават нашите решения", каза Денков пред БНТ за реденето на листите в коалицията на ПП-ДБ и ще възникнат ли проблеми, ако в тях влязат Даниел Лорер и Явор Божанков.

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ НЕ СЛУША ЕС ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НА ФИЛМИТЕ? ОБЯСНЯВА СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ (ВИДЕО)

Защо България се оказва единствената страна в Европа, която не плаща за авторски права по отношение на филмовото разпространение от кабелните оператори, така че средствата да достигнат до филмовите дейци? Как се получава този дисонанс и каква е ролята на “Филмаутор” - в “Студио Actualno” поканихме председателя на управителния съвет на дружеството Станислав Тодоров - Роги.

ДОБИВЪТ НА ЗЛАТО В БРЕЗНИК И БЕЗВОДИЕТО: СТРАХОВЕТЕ, УВЕРЕНИЯТА, РЕШЕНИЯТА (ВИДЕО)

Граждани на община Брезник и експерти се събраха, за да обсъдят темата за златодобива и възможното му въздействие върху околната среда и здравето на хората. Срещата се проведе по покана на сдружение "ЗЕМЯ - За екоустойчивост и местна яснота", а поводът бе вече предоставената концесия за златодобив в близост до града и започналата процедура по търсене и проучване на ценни метали. Става дума за допълнителна площ от близо 65 квадратни километра.

НАД 32 МЛН. ЕВРО ЗА ГАЗ С ПОСРЕДНИК: НОВ ТРИГОДИШЕН ДОГОВОР В "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ"

За пореден скандален договор, сключен от общинското дружество "Столичен автотранспорт" ЕАД, алармира общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев. В края на мината година (на 10 декември 2025 г.) то е подписало тригодишен договор за доставка на природен газ чрез посредник, който ще струва до 63 млн. лв. без ДДС (32.2 млн. евро) и ще действа до 1 януари 2029 г.

ОКОНЧАТЕЛНО: ЕС ЗАБРАНИ РУСКИЯ ГАЗ, БЪЛГАРИЯ С ОСОБЕНО ГЛАСУВАНЕ

Европейският съюз (ЕС) даде днес окончателното си одобрение на плана за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., с което мярката може да влезе в сила като закон. Това превръща в правно обвързващ ангажимент намерението на ЕС да прекъсне енергийните връзки с бившия си основен доставчик на природен газ – почти четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година.

ДА СИ ПОДЕЛИМ СВЕТА: РУСИЯ ИГРАЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ НА ТАЗИ СТРУНА С ТРЪМП (ОБЗОР - ВИДЕО)

Стив Уиткоф, специалният пратеник за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп, отново е на фокус заради подозренията, че пак действа не като безпристрастен медиатор в преговорите за мир в Украйна, а в полза на режима на руския диктатор Владимир Путин. На фона на видеоклипче как хвали Алексей Садиков, преводача на Путин, Уиткоф отново излезе на преден план, въпреки че уж отговаря за американската политика в Близкия изток – в материал на Politico за първите тристранни преговори между делегации на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби.

УБИЙСТВА, КРАЖБИ И Т.Н.: ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА В РУСИЯ ЗАРАДИ ПУТИН И ВОЙНАТА МУ В УКРАЙНА

Завръщането в родината на стотици хиляди "ветерани" от войната в Украйна, която режимът на руския диктатор Владимир Путин описва официално като "специална военна операция" (СВО), е считано за един от най-големите проблеми, с които Кремъл се сблъсква и ще се сблъска. Повторната интеграция в обществото на хора, чиято основна перспектива за развитие в живота е да бъдат убийци, със сигурност би била огромно предизвикателство за която е да държава в света.

ПРИКЛЮЧИХА ЛИ СПЕЦИАЛНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ СЪС САЩ, ЧУДЯТ СЕ НА ОСТРОВА

Доналд Тръмп постави Великобритания пред труден избор: да подкрепи анексирането на Гренландия от Америка или да се изправи пред наказателни мерки, пише британското издание New Statesman. От февруари, заяви президентът, британските стоки ще бъдат обложени с 10% мито, което ще скочи до 25% през лятото. Това не е дипломация, а имперски език, който той произнася с интонацията на рекетьор.

ТРЪМП СБЛИЖИ НАЙ-ВАЖНИЯ СИ ПАРТНЬОР С КИТАЙ: ТОВА ЛИ Е НАЧАЛОТО НА ПРЕНАРЕЖДАНЕТО? (ВИДЕО)

Заплахите на Доналд Тръмп и териториалните му амбиции в стил "Владимир Путин" принуждават все повече от най-близките съюзници на САЩ да се отдръпват от Америка. Ярък пример е Канада, която - под ръководството на Марк Карни - обяви наскоро търговско споразумение с Китай, най-големия икономически опонент на Щатите в световен мащаб. Сделката сериозно облекчава взаимни мита върху вноса на ключови стоки за двете страни и макар преди седмица Тръмп да не изглеждаше особено заинтересован от случващото се, през уикенда заплаши да удари северната си съседка в сценарий, в който тя сключва споразумение за изцяло свободна търговия с Пекин.

НАЙ-КЪРВАВОТО КЛАНЕ В ИСТОРИЯТА НА ПРОТЕСТИТЕ: ЖЕРТВИТЕ В ИРАН СА НАД 36 500 (ВИДЕО)

Повече от 36 500 иранци са били убити от силите за сигурност по време на репресиите на 8 и 9 януари срещу протестите в цялата страна, което ги превръща в най-смъртоносната двудневна касапница по време на граждански демонстрации в историята. Това показват документи, прегледани от редакционния борд на опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон. Екипът съобщи, че може да потвърди броя на жертвите след преглед на новополучени класифицирани документи, доклади от мястото на събитието и разкази на медицински персонал, свидетели и семейства на жертвите.