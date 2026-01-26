Семейство Бекъм ги чака тежък удар: Синът им върви по стъпките на принц Хари (СНИМКИ)

Бруклин Бекъм, най-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм, обмисля да напише книга по примера на мемоарите на принц Хари, в която откровено да разкаже пикантни и дълго крити семейни тайни. За това пишат много британски медии, сред които The Standard, като цитират близки до семейния конфликт, който се разгоря в последно време около звездната фамилия.

Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц Бекъм са получили оферта да опишат семейния конфликт и всичко, което го е предшествало, а интерес към издаването на бъдещата книга са проявили редица издателски къщи, включително Penguin Random House, която стои зад публикуването на мемоарите на принц Хари "Spare" (резервен - бел.ред.), която се появи през януари 2023 г.

Това ще бъде договор за много голяма сума, пише и AOL, и от Бруклин ще се очаква да разкаже всичко за "семейната вражда", за която той публично говори в обширна публикация преди седмица пред своите 17 милиона последователи в Instagram.

Daily Mail на свой ред цитира близък до семейството, който казва, че Бруклин е видял какви добри приходи е донесла книгата на принц Хари.

Припомняме, че "Spare" влезе в "Световните рекорди на Гинес" като най-бързо продаваната нехудожествена книга на всички времена, след като още през първия ден от появата й по книжарниците във Великобритания, САЩ и Канада бяха продадени 1,43 милиона екземпляра.

