Проф. Чорбанов: Целта е да се стигне до гласуване само на хартия

„Партия ИТН беше основният застъпник за референдум и за лесен достъп до референдум. Само че в партия ИТН никога нямаше референдум за нищо. Нито сред партийните членове, нито сред структурите, нито сред парламентарната група. Именно въз основа на това разминаване между цялостната идея за допитване до мнението на широките хора, някак си почувствах, че нямам място в тази организация повече“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV проф. Андрей Чорбанов, който напусна парламентарната група на “Има такъв народ“.

“Важни като например - от подреждането на листите за избори, до изборите за европейските структури - който ни представлява, до това кой да бъде избран за член на регулаторите от нашата квота и прочие неща… Никога не е имало обсъждане в парламентарната група, свеждано е винаги като информация“, посочи той и допълни, че се е почувствал излишен.

„Вероятно решенията се вземат в кръгове далече от парламентарната група, сред така нареченото ръководство - разбира се съмислено с другите управляващи, с които бяхме в коалиция, но така или иначе за тези най-важни решения по никакъв начин е нямало дискусия“, коментира проф. Чорбанов.

По думите му това не е само в ИТН, а във всички партии. "Истината е, че има неща, които не се случат за един ден, за една седмица. Не е необходимо човек да се скара с някого, за да си вземе багажа и да си тръгне от един дом. Както едно семейство се разделя след 10 години съвместен живот, така и в партията човек може да установи на шестата година, че всъщност изпълнява една спомагателна функция. И не е използван в качествата, които той притежава или които той си мисли, че притежава, разбира се", посочи Андрей Чорбанов.

Той коментира, че 95% от експертите в ИТН са напуснали - именно защото никой не се е допитал до тях. „Експертът иска да бъде питан. Той е вложил усилия, труд. Вложил е изключително много време, за да стане експерт. И затова е нормално да очаквате съобразяване с неговото мнение. Същото, разбира се, се касае и за мен. Аз имам 34 години стаж по специалността. Но когато експертът не е уважен, той съответно си тръгва. Разпадането на структурите ни, напускането на огромна част от хората, които основаха ИТН, е най-добрият показател, че има разминаване от това, което прокламирахме, когато основахме партията - защото аз съм основател и двата пъти на партията, и това, което се случи в последствие“, коментира Андрей Чорбанов.

По думите му целта на промените в Изборния кодекс е да се стигне до гласуване само на хартия. „Самият факт, че законът беше внесен през декември месец 2024 и изведнъж започва да се говори за всичко през януария 2026 години – сами разбирате, че има нещо много съмнително. Когато искат да се направят тези промени в последния момент преди избори, с цялата идея, че това може никога да не се случи и комисията да трябва да вземе решение да се гласува само на хартия“, коментира той.

