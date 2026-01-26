Експерт: Бордът за мир противоречи на българската Конституция

Голяма част от катедрата по "Международно право и международни отношения" в СУ са излезли с подписка против подписването от страна на българския премиер на борда за мир на Тръмп. "Изложили сме доста подробни аргументи на три плоскости - противоречие с българската конституция, противоречие с международното публично право и противоречие с правото на ЕС", заяви в предаването "Лице в лице" по bTV доц. Боряна Мусева.

"По всяка една от тези плоскости в основата стои въпросът за суверенитета. България изрично е предвидила в Конституцията, че никой не може да присвоява народния суверенитет. По същия начин основен принцип на международното публично право е суверенното право на държавата, че никой няма право да се счита с привилегия с други държава", заяви доц. Мусева.

Според нея има нарушаване на Конституцията във връзка по придвижване на процеса по присъединяване на България по този акт, защото това е станало при липса на каквато и да е прозрачност в нарушение на специалния закон, който ние имаме - закона за международните договори, в който се урежда една много подробна процедура как това се случва.

"Изисква се предварително проучване за съответствие на този акт с Конституцията и с международните задължения на България. След това трябва да подготви един доклад за съответствие какви са очакваните резултати, какви са финансовите задължения, какви са ползите за България. Най-накрая трябва да имаме съгласуване с останалите министерства, след това нарочно заседание на министерски съвет, в което трябва да се определи лице, което трябва да представлява България при сключване на този международен договор, а какво имаме - една тайна процедура. Ние не сме видели още този акт на български език", заяви доцентката.

Тя добави, че самото споразумение за мир го няма на български, представен официално и че, трябва да имаме сигурност кои други държави се присъединяват. "Трябва да има дискусия, трябва преди това ние да сме видели този проект за споразумение, да се проведе смислена дискусия, защото последиците са много сериозни", заяви Мусева.

Според нея последиците от участието в този съвет ще са: "В устава на ООН е предвидено, че всеки международен договор, който не отговаря на основните принципи на този устав всъщност се явява в противоречие с този устав и поради това самият устав дерогира този последващ договор. Дори в устава на ООН са предвидени последици, до които може да се стигне при такова противоречие".

