Коя е Михаела Доцова - новият председател на парламента? (СНИМКИ)

Д-р Михаела Доцова бе избрана за председател на 52-ото Народно събрание с мнозинството от гласовете на пленарната зала. Депутатът от "Прогресивна България" бе водач на формацията на Румен Радев в ключовия 23 столичен изборен район.

Коя е тя?

Михаела Доцова е на 42 години. Юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над 7 години заема позицията директор на дирекция „Правна“.

В рамките на ведомството тя е изпълнявала и длъжностите главен секретар и началник на кабинета на министъра. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област.

Д-р Доцова притежава научна степен „Доктор по административно право и административен процес“.

Автор е на над 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

Владее английски език. Неомъжена.

