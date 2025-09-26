Колчетата, сложени около парламента, за да не ходи Пеевски пеша, са незаконни (СНИМКИ)

След проверка, възложена от кмета на София Васил Терзиев, Столичният инспекторат е съставил акт на фирмата, която разкопа и сложи антипаркинг колчета пред входа на парламента миналата седмица. "Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики," коментира Терзиев. "Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня", добави той.

Припомняме, че ремонтът предизвика внимание с една история от миналата седмица. Тогава представители на "Продължаваме промяната" организираха протест пред входа за автомобили, водещ към вътрешния двор на сградата от столичния булевард "Дондуков". Казаха, че искат да накарат Делян Пеевски - лидера на "ДПС - Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, да ходи пеша. Още: "Да, България": Има 100 млн. лв. разлика в обявените доходи на Пеевски (ВИДЕО)

Кметът призовава и прокуратурата да свърши своята част от работата - "за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство".

След подаден сигнал от гражданин в петък (19 септември) за неправомерно поставени антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху настилката от жълти павета при служебния вход на Народното събрание, Столичният инспекторат извърши незабавна проверка, по нареждане на кмета на София. Тя установи, че работата е извършена без документите и разрешенията, които законът изисква, особено когато става дума за обект с културно-историческо значение.

На фирмата изпълнител е даден срок да представи проектна документация и разрешителни, но такива не са предоставени. В резултат инспекторатът състави акт за нарушение, а материалите са изпратени в Министерството на културата и в направление "Архитектура и градоустройство" за предприемане на санкции по компетентност. Още: "Килия за Пеевски": Граждани на протест пред централата на "ДПС-Ново начало" (ВИДЕО)

"Когато "държавници" с главно "Д" управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата, в държавността. Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва. Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие - независимо от това #кой стои зад нея. Никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички", заяви кметът Васил Терзиев в своя публикация в социалните мрежи.