Кабинетът "Радев":

Какво има доказателствена стойност? Бивш главен прокурор за полетите на Пеевски

19 юли 2026, 17:09 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Какво има доказателствена стойност? Бивш главен прокурор за полетите на Пеевски

Бившият главен прокурор на България Бойко Найденов е скептичен към убедителността и на двете страни по информацията на Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски и твърденията му, че пасажер с него е била конституционният съдия Десислава Атанасова, което тя на свой ред отрече с документи. "Доказателствена стойност имат тези неща, които са описани в НПК. Писмената справка никога не е била доказателство", подчерта Найденов в предаването "На Фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия. 

Относно опровержението на Десислава Атанасова, той посочи, че няма как да се правят изводи на база това кой какво е дал. "Документите от чужда страна, които могат да послужат като доказателство, са поискани надлежния ред", обясни той. 

Според него засега нито едната страна не е достатъчно убедителна в твърденията си.

Полетите на Делян Пеевски

Темата с полетите на Делян Пеевски започна на 2 юли, когато в парламента вътрешният министър изнесе информация за 227 полета за 8 години, като изброи Десислава Атанасова и известен бизнесмен в компанията на Пеевски. 

Нещо, което Атанасова отрече: публикувайки официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция "Сигурност", Околийско управление Истанбул от което е видно, че е пребивавала единствено на територията на Република Турция, а не от там да е пътувала в Дубай, както твърди Демерджиев.

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ДПС пък сигнализираха всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за "безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”". ОЩЕ: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски

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Полети Бойко Найденов Десислава Атанасова Делян Пеевски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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