Какво има доказателствена стойност? Бивш главен прокурор за полетите на Пеевски

Бившият главен прокурор на България Бойко Найденов е скептичен към убедителността и на двете страни по информацията на Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски и твърденията му, че пасажер с него е била конституционният съдия Десислава Атанасова, което тя на свой ред отрече с документи. "Доказателствена стойност имат тези неща, които са описани в НПК. Писмената справка никога не е била доказателство", подчерта Найденов в предаването "На Фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия.

Относно опровержението на Десислава Атанасова, той посочи, че няма как да се правят изводи на база това кой какво е дал. "Документите от чужда страна, които могат да послужат като доказателство, са поискани надлежния ред", обясни той.

Според него засега нито едната страна не е достатъчно убедителна в твърденията си.

Полетите на Делян Пеевски

Темата с полетите на Делян Пеевски започна на 2 юли, когато в парламента вътрешният министър изнесе информация за 227 полета за 8 години, като изброи Десислава Атанасова и известен бизнесмен в компанията на Пеевски.

Нещо, което Атанасова отрече: публикувайки официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция "Сигурност", Околийско управление Истанбул от което е видно, че е пребивавала единствено на територията на Република Турция, а не от там да е пътувала в Дубай, както твърди Демерджиев.

ДПС пък сигнализираха всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за "безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”". ОЩЕ: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски