Кристиан Вигенин: Лечението на психични и неврологични заболявания не трябва да зависи от това къде живеем

Евродепутатът призова за повече подкрепа за семействата на болните и за по-сериозни инвестиции в здравеопазването

„Не бива да допускаме Европа на две скорости по отношение на грижите за хората с неврологични и психични заболявания. За пациентите с Алцхаймер, Паркинсон или тежко психично заболяване държавата, в която живеят, може да има огромно значение.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на дискусия, посветена на неврологичното и психичното здраве. Събитието беше организирано от гръцкия евродепутат Никос Папандреу, а в дискусията участваха и евродепутатите Витенис Андрюкайтис от Литва, бивш европейски комисар по здравеопазване и Алекс Агиус Салиба от Малта.

Вигенин, който е член на Интергрупата по мозъчно здраве и неврологични заболявания и на Европейския алианс за болестта на Алцхаймер, обърна внимание на общите проблеми, пред които са изправени пациентите и техните семейства.

Според евродепутата забавената диагностика, трудният достъп до специализирана медицинска помощ, недостигът на медицински специалисти и недостатъчната подкрепа за семействата и хората, които се грижат за болните, са проблеми, които обхващат и двете области. Той отбеляза неравенствата между държавите членки, като в едни страни пациентите имат достъп до специализирани екипи, съвременни диагностични технологии и цялостни услуги за подкрепа, а в други дори поставянето на ранна диагноза е дълъг и труден процес. Тези различия са особено видими в страните от Централна и Източна Европа, включително България. „Недостигът на медицински кадри, регионалните различия и ограниченият достъп до специализирани услуги създават допълнителни пречки. Към тях се прибавя и обществената стигма, която на места все още съществува“, заяви евродепутатът.

Вигенин посочи, че грижата не приключва с поставянето на диагнозата, тъй като заболявания като Алцхаймер и Паркинсон често изискват години медицинска, психологическа и социална подкрепа. Той също отбеляза, че при болестта на Алцхаймер тежестта пада не само върху пациента, но и върху неговите близки, които често са принудени да намалят работното си време или да напуснат работа, за да се грижат за болен роднина. Подобни трудности изпитват и семействата на хора с тежки психични заболявания. „Не можем да продължаваме да приемаме този принос за невидима част от здравните ни системи“, подчерта той.

Евродепутатът посочи и ролята на Европейския съюз: „Здравеопазването остава преди всичко отговорност на отделните държави, но това не бива да ни пречи да правим много повече заедно на европейско равнище.“

Новите технологии също имат важна роля, добави Вигенин. Напредъкът в ранната диагностика, цифровите здравни технологии и по-персонализираните методи за лечение могат коренно да подобрят живота на пациентите. Ползата от тях обаче зависи от това доколко са достъпни за хората. „Ако нов диагностичен метод или лечение остане достъпен единствено в най-богатите държави членки, рискуваме да задълбочим именно неравенствата, които се опитваме да преодолеем.“

Според него двата доклада на Европейския парламент, които в момента се подготвят, за Европейска стратегия за неврологично здраве и Стратегия за психично здраве трябва да имат свои отделни цели, но и да се основават на общи принципи.

Вигенин открои три важни принципа: ранен и равнопоставен достъп до диагностика и лечение; непрекъснатост на грижите, която свързва здравната и социалната подкрепа; и по-голямо признание за нуждите на семействата и близките, които полагат грижи за болните.

Като друг акцент Вигенин посочи следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, в който трябва да се гарантира, че здравеопазването няма да остане на заден план за сметка на други приоритети. „Не можем да говорим сериозно за устойчивост, конкурентоспособност и демографски промени, без да инвестираме в здравето и благосъстоянието на нашите граждани“, заяви евродепутатът. Според него всеки човек с неврологично или психично заболяване трябва да има равен шанс да получи навременна и качествена медицинска помощ, независимо къде в Европа живее.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/