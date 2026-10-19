Полюсите на Земята променят позицията си - това се случва неочаквано бързо

Според нови данни през последните 320 милиона години положението на географските полюси на Земята се е променяло многократно. Този процес е известен като лутане на полюсите. Такива измествания на полюсите могат да повлияят на климата. Учените са установили, че истинското лутане на полюсите може да се случи сравнително бързо. Резултатите от изследването са публикувани в списание Science, пише Space.

Промяна в полюсите на Земята

Настоящият наклон на оста на нашата планета е 23,4 градуса. Той може да се променя периодично в продължение на десетки хиляди години поради гравитационното влияние на Слънцето и други планети. Истинското изместване на полюсите не е същото като промяна в наклона на оста на въртене на Земята. В този случай ъгълът на наклон на земната ос остава непроменен, но земната кора и мантия се изместват спрямо самата ос на въртене. Това се случва, защото Земята не е идеална сфера и следователно има няколко оси на инерция, главната от които съвпада с оста на въртене.

За да остане въртенето на Земята стабилно, тези оси трябва да бъдат балансирани. Тектониката на плочите обаче може да наруши този масов баланс, в резултат на което едното полукълбо има повече континентална кора от другото. За да се възстанови балансът, земната кора и мантията трябва да се отделят от ядрото на планетата, което остава фиксирано в позиция спрямо оста на въртене. От физическа гледна точка, ако едното полукълбо има повече континентална кора, тогава за да се постигне баланс, кората и мантията могат да се изместят, тоест да се завъртят в съответната посока спрямо оста на въртене и ядрото на Земята. В резултат на това положението на полюсите се променя. Това се нарича истинско полярно скитане.

В момента истинското полярно изместване се случва със скорост от 10 сантиметра годишно. Въпреки това е доста трудно да се определи кога и колко бързо се е случвал този процес в миналото. В предишни изследвания учените са стигнали до заключението, че в далечното минало истинското полярно изместване е било или незначително, или се е случвало изключително бавно. Но новите данни опровергават това.

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Учените са анализирали промените в морското равнище в продължение на милиони години. Истинското изместване на полюсите би трябвало да доведе до модели в промените в морското равнище, тъй като океаните реагират на преразпределението на масата на планетата.

Чрез статистическо моделиране учените са идентифицирали четири периода на истинско изместване към полюсите през последните 320 милиона години. Тези събития са се случили през юрския период (преди 190–200 милиона години), на границата между юра и креда (преди 140–150 милиона години), през периода Креда (преди 90–100 милиона години) и между 30 и 20 милиона години.

Резултатите от изследването показват, че противно на общоприетото схващане, истинските измествания на полюсите могат да се случват на импулси и сравнително бързо. През такива периоди полюсите са се измествали със скорост до 0,6 градуса на милион години спрямо оста на въртене на планетата. Това е сравнително бърза скорост на изместване в геоложки мащаб.