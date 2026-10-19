360 градуса, повече от място: Eventim показва какво ще виждаш от избраното място още преди покупката

Представете си, че избирате билет за концерт или спектакъл и вместо да се чудите каква ще бъде гледката от мястото, просто можете да я видите. Къде ще бъде сцената, колко близо ще сте до нея, как ще изглежда залата пред вас – всичко това вече може да бъде част от избора ви още преди да сте прекрачили прага на залата.

Eventim България представя нова функционалност на своята платформа Eventim.bg, която позволява на потребителите да разглеждат 360-градусова визуализация на залата и да видят гледката към сцената от конкретното място, което обмислят да закупят. Иновативна за българския билетен пазар, функционалността интегрира 360° визуализацията директно в процеса на избор на място и превръща традиционната схема на залата в много по-интуитивно преживяване. Функционалността стартира първоначално за събитията в Зала 1 на НДК и Зала "България" на Софийската филхармония.

Изборът на билет вече може да бъде не просто въпрос на ред и номер, а на лично усещане. Потребителят може да разглежда различни места, да сравнява гледните точки и да избира тази, която най-добре отговаря на неговите очаквания.

"Изборът на място е много лична част от преживяването. Затова искаме да дадем на феновете повече информация и повече увереност при взимането на решение за покупка на билет. Когато можеш предварително да разбереш какво ще виждаш от дадено място, изборът става много по-интуитивен и съобразен с това как искаш да преживееш събитието", казва Мирослав Еманоилов, управляващ директор на Eventim България.

Новата възможност е естествено продължение на развитието на Eventim.bg и на стремежа на компанията да направи целия път до събитието по-лесен и по-ясен за потребителите. От достигането до информацията за събитието, през избора на дата и място, до самия билет – всеки елемент от дигиталното преживяване има значение.

А значението на мястото често се усеща най-силно, едва когато светлините изгаснат. Сега феновете могат да надникнат в този момент, още преди да са купили билета си – да разгледат залата, да намерят своята гледна точка и да изберат не просто къде ще седят, а как искат да преживеят вечерта.

С тази функционалност Eventim прави още една крачка към нов стандарт в билетното преживяване – такъв, в който изборът е по-информиран, по-интуитивен и по-близо до реалното преживяване в залата.