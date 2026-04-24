"Личен акт на отговорност": ГЕРБ след оттеглянето на кмета на Стара Загора

Приемаме решението на Живко Тодоров като личен акт на отговорност. Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора. Това заявиха от ГЕРБ след новината за оттеглянето на кмета на Стара Загора от ръководството на партията. "ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си", посочват още от партията на Бойко Борисов.

Припомняме, че по-рано кметът на Стара Загора и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Живко Тодоров съобщи, че се оттегля като член на ИК на ГЕРБ.

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех", написа той в профила си във Facebook.