Кметът на Стара Загора напусна управлението на партията на Бойко Борисов

Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех! Това написа в профила си във Facebook кметът на Стара Загора и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Живко Тодоров.

Публикувахте от Zhivko Todorov в Четвъртък, 23 април 2026 г.

Преди изборите Тодоров заяви, че няма да оглави листата на партията. "Няма да бъда водач на листата на ГЕРБ на предстоящите избори. Никой не е разговарял с мен по този въпрос", каза той. И посочи, че не вижда как би могъл да съчетае кметските си задължения с активна предизборна кампания. ОЩЕ: Кметът на Стара Загора отказа да води листата на ГЕРБ