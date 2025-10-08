Манол Генов за кризата с боклука в София: Готови сме да се отзовем

Законът за управление на отпадъците казва, че е отговорен кметът на всяка една община. Ако той се нуждае от някаква помощ от нас, нещо да го консултираме, сме готови във всеки един момент да се отзовем, независимо каква помощ е потърсил", коментира министърът на околната среда и водите Манол Генов във връзка с кризата с боклука в столичните квартали "Красно село" и "Люлин".

Припомняме, че от началото на седмицата тези два района са с кризисна организация на сметосъбирането.

Кметът потърси помощ

По-рано през деня кметът на София Васил Терзиев каза, че не може да се справи сам и затова Столична община се нуждае от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело. "В две от най-големите зони на града остана само един кандидат за услугата, на цена, която е двойно над пазарната и неприемлива за домакинствата. Видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Отказахме да подпишем такъв договор", обясни по-рано Васил Терзиев.

Той уточни, че вместо това Общината е въвела извънредна двуседмична организация със собствени ресурси, общински екипи, доброволци и подкрепа от съседни общини. "Кризата показа истинския мащаб на проблема – това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността", каза кметът. ОЩЕ: "Не мога сам": Терзиев иска помощ от държавата за боклука