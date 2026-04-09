Машината "Пеевски": Как изкуственият информационен шум задушава реалните послания преди изборите

"ДПС - Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е организирала мащабна координирана кампания в TikTok преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това е един от акцентите в доклад на Балканската инициатива за свободни медии (BFMI) и българската AI платформа за мониторинг и откриване на дезинформация Sensika. Двете инициативи са документирали цифрова манипулация в информационната среда на България в навечерието на вота, като водещ обект на изследването им всъщност е Румен Радев, защото при него има необяснимо голям бум в социалните мрежи.

Докладът обхваща периода до 17 март 2026 г., малко повече от месец преди парламентарния вот.

Още: Румънски сценарий: Румен Радев трупа популярност в TikTok по модел на Кремъл

"ДПС - Ново начало" създава илюзия чрез обем и повторение, не чрез истинско ангажиране

В него пише, че "партията „ДПС – Ново начало“, ръководена от олигарха Делян Пеевски, срещу когото са наложени санкции по закона „Магнитски“", е организирала "мащабна и координирана кампания, за да доминира в своя сектор в TikTok".

Наред с един официален акаунт - @dps_novo_nachalo, са идентифицирани между 10 и 15 профила, носещи името на Пеевски. Сред тях са @peevskiforreal, @novo.nachalo, @peevski.daily, @dailydoseofpeevski, @peevskionly, @novonachalozadps, @peevski.tribune, @peevskiexclusive, @peevskichronicle и @peevskivibesonly.

Снимка: БГНЕС

Тези профили функционират като "паралелна операция по публикуване", като пускат ежедневно видеоклипове с почти идентичен стил и послание, "с явната цел да поддържат хаштага #dpsnewbeginning, наситен с благоприятно съдържание". Стратегическата цел е "да се създаде илюзия за динамика чрез обем и повторение, а не чрез истинско ангажиране", пишат BFMI и Sensika.

Самият факт, че хаштаговете на партиите и кандидатите изпреварват по популярност хаштага за общите избори #izbori, е показателен.

Още: Формацията на Радев за предполагаемо дарение от ДПС-Пеевски: "Ще се върне, ако се докажат хора с неморални подбуди"

TikTok е любимо място на хората с изкуствена аудитория

"Обхватът в TikTok отива към тези с установена или изкуствено създадена аудитория, а не към тези, които представят най-силните аргументи. Социалните медии се превърнаха в решаваща предизборна арена именно защото награждават първите за сметка на вторите", пише още в доклада.

Обща черта е повсеместното преразпространяване на дезинформация от кликбейт сайтове и т.нар. „гъбични“ уебсайтове.

Още: Пеевски се втурна да оправя надписани сметки за ток

Манипулативните тактики

Данните от мониторинга сочат три активни тактики:

Популяризиране на съдържание чрез закупени страници.

Координирана неавтентична дейност на различни платформи. Докладът описва групи от профили, които едновременно администрират множество страници и групи, а съчетанието между високи гледания, ниска ангажираност, повтарящи се лозунги и внезапни скокове в трафика сочи към систематично, а не органично усилване.

Отвличане на хаштаговете на опонентите. При ПП-ДБ например основният хаштаг в TikTok е бил толкова масово залят с враждебно и несвързано съдържание, че коалицията се е оттеглила от него , с което е изгубила естествен обхват сред колебаещите се избиратели.

Дезинформация от уебсайтове с кликбейт се разпространява чрез същите мрежи, създавайки рискове не само за изборите, но и за информационната сигурност на България като цяло, казват докладчиците от мониторинговите групи.

В доклада се твърди, че настоящите европейски предпазни мерки са твърде слаби и че са необходими спешни институционални действия преди 19 април, за да се защити изборният интегритет и демократичната легитимност.

Още: Бивш човек на Доган повежда листа на Пеевски

Препоръки: Мрежата на "ДПС - Ново начало" заслужава "особено внимание"

Снимка: iStock

В съответствие с действащите политики за координирано неавтентично поведение се налага незабавно провеждане на проверки на профилите, страниците и мрежите, посочени в доклада, пишат BFMI и Sensika. Страниците, за които има доказателства, че са били закупени и пренасочени за неразкрита политическа дейност, отговарят на критериите за маркиране или спиране съгласно действащите условия за ползване, пише в доклада.

Групи от профили, които администрират едновременно множество политически страници, изискват разследване за автоматизирана или координирана дейност.

Хаштаговете, които са обект на систематично наводняване или изкуствено пренасищане, изискват засилен мониторинг и, когато манипулацията бъде потвърдена, коригиращи мерки, добавят BFMI и Sensika.

Още: Пеевски измисли нов начин да притисне служебното правителство

Мрежата от акаунти, действащи от името на "ДПС - Ново начало", заслужава особено внимание, като се има предвид обемът, еднородността и очевидната координация на публикациите им, гласи още докладът.

Говори се за нуждата от наличие на специални лица за връзка по въпросите на честността на изборите на български език и ясни публични указания относно механизмите за сигнализиране са минимален стандарт за изборна готовност. В дните преди 19 април проактивното наблюдение на политическото съдържание в България заслужава значително засилване. Прилагането и разширяването на инициативи като екипа за честност на общността на Meta и глобалния център за честност на изборите на TikTok са оправдани, категорични са BFMI и Sensika.