МЕЧ се присмя на мотивите на "Възраждане" за вот на недоверие за безводието: 5 страници с язовир, който не съществува

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев се присмя на мотивите на проруската партия "Възраждане" за вот на недоверие за безводието и се оплака, че от партията на Костадинов са се опитвали да им извиват ръцете да подписват сега или да отказват с предупреждение, че при отказ, щели да излязат пред медиите да разкажат. "Бяхме посетени от колегите от "Възраждане". След два месеца и половина те ни връчиха техните мотиви, пет страници, за вот на недоверие на тема "безводие". Беше ни поставено условие днес да се запознаем с тях и незабавно да ги подпишем", каза Василев.

Той определи мотивите им като меко казано аматьорски и с липса на елементарна експертна оценка на проблема. "Не дават никакви решения. В целите мотиви Плевен и Ловеч се споменават един път в едно изброяване", каза Радостин Василев.

Междувременно бившият регионален министър Виолета Комитова, която сега е депутат от МЕЧ, каза, че мотивите са доста общи и пълни с неверни данни. те твърдят, че оима язовир "Черни Осъм", а такъв язовир няма. "Говори се за такова нещо в публичното пространство, но такова нещо не съществува", добави още тя. ОЩЕ: "Най-изгодно е за ГЕРБ да има избори": Борисов с остра критика към Желязков и министрите за безводието (ВИДЕО)

Отговорът на "Възраждане"

От "Възраждане" в лицето на Цончо Ганев обявиха, че не им стигат само 5 подписа за внасяне на вот на недоверие. Той напомни, че единствено "Величие" са се подписаи, а АПС, ПП и ДБ са отказали. "Пет гласа са нужни да има вот на недоверие по тази изключително важна тема", каза Ганев и се оплака, че от МЕЧ им казали, че искат Костадинов лично да им се моли.

"Много странна ситуация, в която правителството на Пеевски и Борисов е на път да се срути, да падне и то, защото Борисов атакува директно Желязков и го обвини за това, че не си изпълнява задълженията по водната криза", добави Ганев.

Оставката на Киселова

От партията на Радостин Василев са получили покана от "Възраждане" за иницииране оставката на Наталия Киселова, като те ще подкрепят това искане.

"Имаме и собствени мотиви във връзка с разформироването на МЕЧ и системното несправяне на този председател с работата на парламента", добави Василев. ОЩЕ: "Възраждане" ще събират подписи за оставката на Киселова