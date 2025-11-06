"Мерят си придобивките във "Фейсбук": Борисов напомни на работодателите за дотацията за тока (ВИДЕО)

"Държавата е дотирала бизнеса за тока с милиард и 100 млн. лв. от юни досега, включително 200 млн. лв. вчера Министерски съвет прие за бизнеса. На базата на този евтин ток те имат генерирани печалби и всеки ден си мерят придобивките във "Фейсбук" какво са купили жените им. Струва ми се нечестно. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медиите в парламента напрежението между държавата и работодателските организации. Припомняме, че вчера те напуснаха Националния съвет за тристранно сътрудничество, като днес ще имат среща с лидера на ГЕРБ, който обаче каза, че тя ще бъде приятна, но и тежка.

Той посочи, че ако не искат тези пари - да се отакжат и да върнат веднага тези 200 млн. лв. в бюджета, които бяха отпуснати вчера. ОЩЕ: Кабинетът дава компенсации за скъпия ток: Няма за всички

Бюджетът е коалиционен

Борисов отбеляза, че тази година, този бюджет е коалиционен и той няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на ток на хората.

"В сегашния бюджет майките взимат повече, медицинските работници лекари взимат повече, учителите взимат повече, военните взимат повече,полицаите и службите взимат повече - огромни сектори взимат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причина за вдигането на цените", добави още Борисов. ОЩЕ: Бюджет 2026 е кардинален и няма въздух: Синдикати vs работодатели за парите на държавата