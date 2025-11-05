Кабинетът дава компенсации за скъпия ток: Няма за всички

Правителството реши да има компенсации за скъпия ток, но това няма да е за всички. В обхвата на компенсациите влизат енергоемките потребители на електрическа енергия. Именно тях да компенсира заради високите цени на електроенергията реши Министерският съвет на днешното си редовно заседание, одобрявайки условията и реда за прилагане на нарочна програма за това. Новината съобщиха от правителствена информационна служба.

Предвид продължаващата волатилност на цените на електрическата енергия, програмата осигурява възможност за автоматизирано прилагане на компенсаторен механизъм за фокусирана подкрепа - фактор от критично значение за запазване на конкурентоспособността на енергоемките производства.

Защо енергоемките потребители на ел. енергия?

Енергоемки потребители на електрическа енергия, които извършват икономически дейности в сектори, изложени на значителен риск от загуба на конкурентоспособност поради продължаващата волатилност на цените на електроенергията (посочени в Приложение № 1 към Насоките на ЕК относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката от 2022 г.), ще получат компенсации в размер до 50% от цената на използваната електроенергия. Условието е половината от получената помощ да бъде инвестирана в мерки за декарбонизация и за енергийна ефективност.

Изплатените помощи не трябва да водят до намаляване на цената под 125 лв./MWh, предвижда още програмата. Тя обхваща тригодишен период, който започва от 1 юли 2025 г.

Бюджетът на програмата

За първия ценови период (1 юли 2025 г. - 30 юни 2026 г.) индикативният бюджет на програмата е до 210 млн. лв., които се осигуряват от приходите във фонда „Сигурност на електроенергийната система".