Министър след скандала с Роби Уилямс и ДАИ: Подцених корупцията, повече няма да го правя

Корупцията е системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на блицконтрола в парламента. Поводът беше въпрос за случая с двамата инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", обвинени в искане и получаване на подкуп от превозвачи на техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Николай Радулов от МЕЧ, който повдигна темата, заяви: "След г-н Стоичков и българския волейболен отбор вие сте най-известната фигура на Запад, защото се проявихте като олицетворение на корупцията, след случилото се с гостуващия певец и неговия екип".

В отговор Караджов направи преглед на случаи на корупция в сектора от последното десетилетие. Той припомни, че през 2013 г. е арестуван изпълнителният директор на агенцията, през 2015 г. турски шофьор е заснел как инспектор на ДАИ иска подкуп, през 2018 г. са извършени масови арести на инспектори за подкупи между 300 и 600 евро, а през 2022 г. са издадени ефективни присъди на служители от ДАИ-Пловдив. "Системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам", подчерта той. Още: Гроздан Караджов: Освобождаваме директора на ДАИ, въвеждаме боди камери и ротация на инспектори

Спор за железопътния транспорт

Още преди това Радулов попита Караджов кога ще подаде оставка заради състоянието на железопътния транспорт.

"Дерайлиранията и запалванията на вагони и локомотиви са факт от години", каза министърът. Той припомни, че е поел поста ден след тежката катастрофа край Лукорско и е въвел строги мерки за безопасност. По думите му след три месеца резултатите вече са били налице – 30% по-малко инциденти и 40% по-малко произшествия. Още: "Почвам да го хващам, че лъже": Синдикални разкрития по адрес на Караджов за корупцията в ДАИ

"Когато работя аз, има резултати. Когато говорите вие от трибуната, просто местите въздуха", заяви Караджов.