"Всички се гушиха като неловена мачка": Борисов за партньорите и отговорността за управлението (ВИДЕО)

Понеже всички други, в Банкя казваха като неловена мачка се гуши, като неловена котка и не бяга, а се гуши и трябваше а за отново да застана с Делян да се разберем за мнозинство. Сега доволни са всички. Вкарах ли ги през задния, парадния вход или изход? Лидира ли Борисов процеса, гарантирах ли отново стабилност на тази държава. Всичко върху мен. Поех ли цялата отговорност?", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента. По думите му до тази сутрин не е имало мнозинство за бюджета и затова е провел срещата си със санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Дойдоха, разговаряхме, без да искат нищо, ще подкрепят правителство, както ви казах и предишния път. Отговорността е на ГЕРБ и на другите две партии", добави лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че единственото, за което е дал дума на ИТН и БСП, а после и на Пеевски, е за цял мандат.

Борисов обясни за министерствата на концесия

Борисов бе попитан и за думите си за министерства на концесии, като каза: "Когато само една партия отговаря само за едни министерства и с колегите по тази тема домсъвета (бел. ред. Съвета за съвместно управление) ще разговарят, за да имаме поглед във всички министерства и те в тези, които се ръководят от хора на ГЕРБ и ние в техните. По места структуритпе много се вълнуват от това какви промени се правят в социалното министерство, в образованието".

По думите му промените в механизма на управление ще са свързанио с това той да работи по-добре.

Под кръгове и кръгчета, Борисов визирал самите партии. ОЩЕ: Пеевски се договори с Борисов, ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него

Смяната на Киселова

Борисов коментира и евентуалната ротация на председателя на парламента. "За нас е задължителна и се надявам колегите да се съобразят с това - на една година трите партии да се ротират", добави Борисов. Стана ясно, че ГЕРБ ще предложат Рая Назарян. ОЩЕ: Защо Борисов избухна, а Пеевски предпочита Желязков за премиер: Говори Боряна Димитрова (ВИДЕО)