Мирчев: Борисов предложи „Турски поток“ на Тръмп-младши, за да извадят Пеевски от списъка "Магнитски"

06 октомври 2025, 18:22 часа 245 прочитания 0 коментара
Мирчев: Борисов предложи „Турски поток“ на Тръмп-младши, за да извадят Пеевски от списъка "Магнитски"

„Антикорупционната комисия и нито една институция не е била наша под никаква форма. Нашата цел е да няма наша и ваша институция“, каза в предаването „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. По думите му шефът на Антикорупционната комисия си говори по телефона с Делян Пеевски. „Знаем това, защото все още има и нормални хора, които работят в службите и искат една нормална страна. Те казват, че са възмутени и вбесени от това, че е възможно един политик да обсеби до такава степен българските институции“, каза Мирчев.

По думите му Бойко Борисов се е срещнал преди дни с Доналд Тръмп-младши, но „не се е похвалил с това“. „Не се е похвалил, защото целта на тази среща е била свалянето на санкциите „Магнитски“ от Делян Пеевски“, твърди Ивайло Мирчев.

В статия на „Уолстрийт Джърнъл“ се посочва, че Борисов е искал да даде „Балкански поток“ и „Лукойл“ на Тръмп. „В статията Пеевски не е споменат поименно, но са споменати близки съюзници. Опитано е това да се договори, но естествено не е договорено, защото дори и фамилията „Тръмп“ не пада на толкова ниско ниво“, заяви още Мирчев. Той допълни, че тези опити на Борисов да свали санкциите „Магнитски“ от Пеевски са от доста време.

Според Ивайло Мирчев Бойко Борисов е „приключен политически“, а Делян Пеевски ще стане премиер на България, ако не се направи много силна гражданска бариера това да се случи.

"В момента имаме едно човече – Чикатило (руският сериен убиец), в прокуратурата. Този човек се е настанил като главен прокурор. По-лошото е, че днес той беше легитимиран и от премиера, и от правосъдния министър. И двамата на форум бяха застанали от двете му страни, здрависваха се. Това се нарича легитимация", каза Мирчев.

