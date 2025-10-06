Мирчев: Борисов предложи „Турски поток“ на Тръмп-младши, за да извадят Пеевски от списъка "Магнитски"

„Антикорупционната комисия и нито една институция не е била наша под никаква форма. Нашата цел е да няма наша и ваша институция“, каза в предаването „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. По думите му шефът на Антикорупционната комисия си говори по телефона с Делян Пеевски. „Знаем това, защото все още има и нормални хора, които работят в службите и искат една нормална страна. Те казват, че са възмутени и вбесени от това, че е възможно един политик да обсеби до такава степен българските институции“, каза Мирчев.

Още: Борисов призна, че е говорил със сина на Тръмп. Санкциите по "Магнитски" също са били тема (ВИДЕО)

По думите му Бойко Борисов се е срещнал преди дни с Доналд Тръмп-младши, но „не се е похвалил с това“. „Не се е похвалил, защото целта на тази среща е била свалянето на санкциите „Магнитски“ от Делян Пеевски“, твърди Ивайло Мирчев.

Още: "Може да те е снимал с някое готино гадже и да те държи?": Борисов говори за зависимост от Пеевски в изненадващо интервю (ВИДЕО)

В статия на „Уолстрийт Джърнъл“ се посочва, че Борисов е искал да даде „Балкански поток“ и „Лукойл“ на Тръмп. „В статията Пеевски не е споменат поименно, но са споменати близки съюзници. Опитано е това да се договори, но естествено не е договорено, защото дори и фамилията „Тръмп“ не пада на толкова ниско ниво“, заяви още Мирчев. Той допълни, че тези опити на Борисов да свали санкциите „Магнитски“ от Пеевски са от доста време.

Още: Предлагал ли е Бойко Борисов на САЩ продажбата на Турски поток срещу сваляне на санкции по Магнитски?

Според Ивайло Мирчев Бойко Борисов е „приключен политически“, а Делян Пеевски ще стане премиер на България, ако не се направи много силна гражданска бариера това да се случи.

Още: Мирчев: Г-н Боби трябва да напусне прокуратурата

"В момента имаме едно човече – Чикатило (руският сериен убиец), в прокуратурата. Този човек се е настанил като главен прокурор. По-лошото е, че днес той беше легитимиран и от премиера, и от правосъдния министър. И двамата на форум бяха застанали от двете му страни, здрависваха се. Това се нарича легитимация", каза Мирчев.