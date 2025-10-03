Войната в Украйна:

От стъклена къща камъни хвърля: Борисов за Радев и атаките срещу кабинета

03 октомври 2025, 09:57 часа 424 прочитания 0 коментара
Когато от стъклена къща хвърляш камъни - е нормално и някой да ти я счупи. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с отнемането на правомощията от президента да избира шефове на служби и оставането на администрацията на президента без коли на НСО. Според него месеци наред е имало целенасочена атака към правителството от страна на президента. "Президентът Радев заложи на най-хубавите бронирани, тактически автомобили. Никой не пипа на президента жена му и на вицепрезидента охрани и всички екстри, които има", каза Борисов.  

Той попита кои коли се взимат на Радев. "Ние нямаме като във Великобритания крал, за да му вземеш. Кое му се взима на Радев - нищо. Никой не му взима нито вилата, нито коли, нито самолети - нищо. Че неговите секретарки трябва да се возят на мерцедеси с лампи, щом така мислите, ако трябва да им го оставят", заяви  още Борисов. 

По отношение на службите - Борисов добави, че за телевизора не е проблем, когато един човек еднолично назначава службите. ОЩЕ: Радев за решението на депутатите: Тези промени ще подчинят окончателно службите

Ще закриват ли президентската институция?

Борисов коментира и дали ще се мисли за конституционни промени за закриване на президентската институция, Борисов бе категоричен, че няма да се събере такова мнозинство, нито има нужда. 

"Той си е избран честно. Абсолютно си е в правото да бъде там, а поведението му през последните 4 години да разделя нацията по всички теми, да харесва само "Величие", "Възраждане" и МЕЧ и да ползва неговите хора в Конституционен съд да вкара "Величие" в парламента, за да може да събират подписи за вот на недоверие", посочи Борисов. 

Влиянието на Радев в Конституционния съд

Лидерът на ГЕРБ обърна внимание, че тримата избрани еднолично от президента конституционни съдии са били инициатори за всичко, което се е случило с влизането на "Величие". 

На въпрос те не са ли независими, Борисов отговори: "Независими са друг път".

Според него Конституционният съд нс е независим орган, а само думата му е съд, а това в други държави е горната камара на парламента.

"Десислава Атанасова е избрана с гласовете на ПП и ДБ и аплодирана от Найо Тицин, както и техният кандидат. Двамата конституционни съдии ги избра парламентът с огромно мнозинство от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС", посочи Борисов. 

Той отговори и на въпрос дали го притеснява президентска партия. Борисов заяви, че не го тревожи това, защото тогава ще излязат на светло Копринката (бел. ред Николай Копринков) и Пламен Узунов. Попитан дали е подал сигнал срещу тях, като има информация, Борисов отговори, че чака новия главен прокурор. ОЩЕ: "Румене, излез": Пеевски твърди, че Радев пише устав и събира хора в президентството за партията си

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов НСО ДАНС Румен Радев 51 Народно събрание
