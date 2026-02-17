България участва на Съвета за мир на Тръмп: Ето кого гласят и с какви правомощия

България ще участва в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, научи Actualno.com от свой източник. За целта Министерски съвет се готви да изпрати делегация за първото заседание на 19 февруари, което се пада точно между предаването на властта между кабинета "Желязков" и служебния кабинет на Андрей Гюров. Решението трябва да бъде взето на днешното извънредно заседание на правителството.

Кой влиза в делегацията?

В делегацията трябва да влязат постоянния секретар на Министерство на външните работи Иван Найденов, генералния директор по политическите въпроси в министерството Константин Димитров и Стефка Йовчева, временно управляващ посолството на България във Вашингтон.

Какви ще бъдат правомощията на делегацията?

Знаем, че Росен Желязков подписа участието на страната ни в Съвета на американския президент, но парламентът все още не го е ратифицирал.

Ето защо групата от България ще участва без право на глас.

Припомняме, че нашата съседка Гърция също ще участва в първото заседание на Съвета за мир, но като наблюдател. Същото ще направи и Кипър.

Инициативата на Тръмп

Инициативата на Тръмп първоначално беше свързана с прекратяване на войната в Газа, но по-късно той заяви, че обхватът ѝ ще бъде разширен, за да включва и други конфликти.

Критиците изразиха опасения, че тя може да се сблъска с ролята на Организацията на обединените нации. Унгария е единствената страна членка на ЕС, която е приела покана за присъединяване.

България подписа, но, участието й подлежи на ратификация от Народното събрание. ОЩЕ: Миротворците в Газа: За кои държави се знае, че ще изпратят войници?