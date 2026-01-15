Божанов с предизвикателство: Който може да пипне машините, да го покаже пред цяла България

Който разполага с кода на изборната машина, може единствено да види как тази машина работи, но не може да я препрограмира или манипулира по някакъв начин. Всичко друго е спекула. Предложихме на Централната избирателна комисия (ЦИК) да направи публичен тест. Който иска и смята, че може да манипулира машината с кода, да го направи и да го покаже пред цяла България. Този коментар направи съпредедателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в ефира на Нова телевизия.

Попитан така ли Николас Мадуро печели изборите, Божанков обясни, че това става благодарение на ЦИК, която фалшифицира резултатите, които машините са извадили. „Всъщност благодарение на опозицията, която прави проверка на машините и вота, се оказва, че Мадуро губи изборите. Така че машините показват, че той е загубил изборите и сега ще отговаря пред закона и за изборни престъпления“, обясни той.

Депутатът разясни, че за да се промени нещо в машините, е нужен ключ - нещо като сложна парола. Тя е разделена на части и се съхранява в ЦИК и никой не може да отиде да я открадне, защото тя не е цяла, а на части в различни членове на ЦИК.

„И въпреки надеждността на машините, ние предлагаме и 100% паралелно преброяване на вота“, допълни той.

Божанов напомни, че до момента не е открит нито един проблем с машините. „Всеки път, когато има някакви подозрения, накрая се оказва, че проблемът е в човешкото броене, а не в машините“, посочи той.