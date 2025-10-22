Войната в Украйна:

"Величие" иска пълно ръчно преброяване на вота в Пазарджик

22 октомври 2025, 11:40 часа 207 прочитания 0 коментара
"Величие" иска пълно ръчно преброяване на вота в Пазарджик

Има ново разпределение на мандатите. С решение 217 ОИК - Пазарджик  обявява едни резултати, три дни по-късно обявява други резултати. Ние от "Величие" искаме пълно ръчно преброяване", каза депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова пред медиите в парламента. Според нея изборите в Пазарджик показват в умален мащаб процесите, които са в в държавата. "Неслучайно казахме, че партиите, съставляващи партия "Мафия" всъщност разпределят властта, текат нови уговорки. България не е на пътя към демокрацията, а на пътя към диктатурата", смята Катинчарова. 

Критики към ОИК - Пазарджик

Депутатът от "Величие" добави, че ОИК - Пазарджик се държи неадекватно. ОЩЕ: Нови съмнения за изборните резултати в Пазарджик: Промени след ново въвеждане на протоколи

"Тя анулира, повторно въвежда и коригира изборни данни, въпреки изрични решения на ЦИК. Това е открито погазване на изборното законодателство, на върховенството на закона и подрива доверието в демокрацията. "Информационно обслужване" призна за несъответствията, прокураратурата е сезирана и въпреки това общинска избирателна комисия легитимира нови резултати. Бяха анулирани разписки в 19 секции, които правят резултатите от ОИК за нищожни. Има разлика от 114 гласа и това е политически сигнал, че изборите могат да бъдат преписвани в реално време", смята Катинчарова. 

Ротация на Киселова

Катинчарова коментира и идеята за ротация на председателя на парламента. "Не бихме подкрепили ротация на председатея на Народното събрани. Няма никакво значение между кои хора ще бъде ротирано това място и кои от упрарвляващата коалиция ще го заемат. Това ще ни върне в дебатите, в които 11 пъти не може да бъде избран председател", добави ощ е Катинчарова. ОЩЕ: "Преформатирането" на властта засегна председателя на парламента: ГЕРБ и ИТН искат ротация

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Пазарджик Величие 51 Народно събрание Красимира Катинчарова
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес