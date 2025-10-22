"Величие" иска пълно ръчно преброяване на вота в Пазарджик

Има ново разпределение на мандатите. С решение 217 ОИК - Пазарджик обявява едни резултати, три дни по-късно обявява други резултати. Ние от "Величие" искаме пълно ръчно преброяване", каза депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова пред медиите в парламента. Според нея изборите в Пазарджик показват в умален мащаб процесите, които са в в държавата. "Неслучайно казахме, че партиите, съставляващи партия "Мафия" всъщност разпределят властта, текат нови уговорки. България не е на пътя към демокрацията, а на пътя към диктатурата", смята Катинчарова.

Критики към ОИК - Пазарджик

Депутатът от "Величие" добави, че ОИК - Пазарджик се държи неадекватно.

"Тя анулира, повторно въвежда и коригира изборни данни, въпреки изрични решения на ЦИК. Това е открито погазване на изборното законодателство, на върховенството на закона и подрива доверието в демокрацията. "Информационно обслужване" призна за несъответствията, прокураратурата е сезирана и въпреки това общинска избирателна комисия легитимира нови резултати. Бяха анулирани разписки в 19 секции, които правят резултатите от ОИК за нищожни. Има разлика от 114 гласа и това е политически сигнал, че изборите могат да бъдат преписвани в реално време", смята Катинчарова.

Ротация на Киселова

Катинчарова коментира и идеята за ротация на председателя на парламента. "Не бихме подкрепили ротация на председатея на Народното събрани. Няма никакво значение между кои хора ще бъде ротирано това място и кои от упрарвляващата коалиция ще го заемат. Това ще ни върне в дебатите, в които 11 пъти не може да бъде избран председател", добави ощ е Катинчарова.