"Казаха, че ще преформатират, а накрая нещо ще въртят": Асен Василев говори за импотентност в ГЕРБ (ВИДЕО)

"Виждаме една мимикрия. Един опит да се прикрие импотентността на ГЕРБ. След като казаха, че ще преформатират всичко, накрая се оказа, че нещо ще въртят", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с идеите за ротация на председателя на парламента и отказа от преформатиране на кабинета. Припомняме, че днес имаше среща между ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", като двете парламентарни групи са се обединили около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа. "ДПС - Ново начало" няма да участва в изпълнителната власт, нито в ръководството на парламентарните комисии, уточняват от ГЕРБ.

Василев се тревожи за бюджета

Лидерът на "Продължаваме промяната" се тревожи за бюджета, тъй като миналата седмица управляващите са казали, че тепърва се обсъждат параметрите на бюджета в управляващото мнозинство. ОЩЕ: Пеевски се договори с Борисов, ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него

По думите му бюдетът тябва да бъде внесен след десетина дни. "Преди това има поне една седмица, в която трябва да бъде обсъден със социалните партньори. Ако сега започват да сглояват макрорамката на бюджета, най-вероятно ще има закъснение в тази процедура",смята Василев.

Той бе попитан и за "Боташ", като каза, че още в началото от "Продължаваме промяната" са го определили като неизгоден за България.

"Знаете, парите откъде ще дойдат, от фирмата, която го е подписала. В конкретиня случай от "Булгаргаз". Проблемът е, че това ще доведе до много сеирозни финансови проблеми", обясни Василев.

Според него обаче най-важната работа, която има да свърши парламентът днес е в здравна комисия да се приеме законопроектът за заплащгането на младите медици, медицинските сестри, акушерките.

Върховенството на правото и риска за България

Асен Василевн обърна внимание, че другото нещо, което се случва и някак си не му се обръща внимание е, че днес целия европарламент ще обсъжда върховенството на правото в България.

"Тук не става въпрос само за случая с Благомир Коцев, а че имаме главен прокурор, който от юли месец е абсолютно незаконен и това го казват някоко състава на различни съдилища в България", добави още Василев.

По думите му това, което се случва в България по отоншение на върховенстото на правото, е абсолютен скандал и най-вероятон ще има много по-големи последствия от това да се спрат пари по второто плащане по ПВУ. ОЩЕ: Призив за милиони по ПВУ: "Обнови Европа" защити кмета на Варна в ЕП и поиска спиране на парите към България