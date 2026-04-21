"Народът очевидно не иска "Възраждане" да го управлява": Костадинов с равносметка и пропаганда към избирателите на БСП

"Все още не са обявени имената на депутатите, което за нас е аномалия. Остават съмнения, че някой се опитва да манипулира изборния процес след края му." Това каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в първия брифинг на партията след обявяването на резултатите от предсрочните парламентарни избори на 19 април. Проруската партия ще бъде с най-малка парламентарна група в новото Народно събрание и едва премина 4-процентовата бариера.

"На тези избори идеологите претърпяха крах, победи желанието за спокойствие, за дълго управление, за дълъг мандат, за да може да се сложи край на този цикъл на политическа нестабилност", каза още Костадинов и поздрави спечелилата формация. "И за доброто, и за лошото, отговорността остава в ръцете на победилата формация", каза още проруския лидер.

На косъм от падане от борда

"Би трябвало да сме доволни от резултатите, защото според анализаторите, една част от нашите виждания бяха преписани на победителите на тези избори, което означава, че една част от нашите идеи и каузи са победили на тези избори, макар и носени от друга формация. Дали е така ще видим в следващите месеци", каза още той.

По думите му те чуват добре какво е казал народът на тези избори.

"Нашият народ очевидно не иска "Възраждане" да го управлява, но иска да сме в парламента. От друга страна нашият народ иска това, което и ние искаме, но някак си смята, че е по-добре някой друг да изпълни това, което ние говорим с оглед на това, че на "Възраждане" е създаден образ на крайна, радикална, агресивна формация дори, което няма нищо общо с истината. Но такава е пропагандата. "Възраждане" ще остане гласът на истината в парламента, ще продължим да бъдем будната съвест на нацията. Аз няма да обвиня народа ни, защото това е народът ми", обобщи Костадинов.

"Народът е началникът и съдникът на българския политически елит и той отсъди изключително категорично срещу повечето от половината партии в този парламент", заяви още Костадинов.

Пропаганда или покана?

"Възраждане" обеща да продължи да предлага алтернативи, но неочаквано Костадинов подаде ръка и към левите избиратели - те можели да разчитат на "Възраждане" и да имат свой политически представител пред парламента.

Думите му идват на фона на историческото отпадане на БСП от парламента за първи път от началото на прехода, а "поканата" на Костадинов звучи любопитно на фона на крайнодесния профил на политиките, които "Възраждане" предлага и опитва да прокарва през тематични мнозинства в редица парламенти от позицията си на опозиция.