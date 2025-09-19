"Не виждам проблем да общуват": Премиерът не знае дали Пеевски говори с министрите и дали му се отчитат

"Правителството не е тази жица, през която трябва да минава тока на политическото напрежение. Гласуването даде отговор на въпроса има или няма доверие в кабинета." С тези думи министър-председателят Росен Желязков коментира възникналото напрежение в кулоарите на парламента в петък между Бойко Борисов и Делян Пеевски часове след успешно преодоления вот на недоверие към правителството с подкрепата на гласовете на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН.

"Вчера с гласуването в парламента правителството получи ново доверие. Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа, така че пак искам да използвам случая на ГЕРБ и лидера Борисов за подкрепата, на ИТН и БСП за подкрепата, на ДПС-НН, които макар да не са част от правителството, го подкрепят. Имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството", отговори премиера по повод критиките на Пеевски, че Борисов трябвало да се обади на премиера си и веднага да решат водната криза.

Желязков категорично отхвърли и думите на Пеевски, че всеки ден се обаждал на министрите и се отчитали за работата си - теза, изразена отново в кулоарите на парламента от "Продължаваме промяната - Демократична България".

"В дебата чухме всичко от 2024 г. досега, но най-вече не чухме по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа у политиците. Търси се решаване на политически въпроси явно не в пленарна зала, а на улицата. Картината е друга - имаме нужда от стабилност, за да адресираме проблемите там, където им е мястото. Няма друг начин освен да спазваме законите на страната, за да имаме необходимата платформа за икономическо развитие и за посрещане на нуждите на обществото", каза той.

По повод на това дали действително протичат телефонни разговори между министрите от кабинета и Пеевски, Желязков каза лаконично: "Не мога да знам по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи, не виждам проблем да общуват с която и да е от тях - това е работата на изпълнителната власт".

Службите

"По време на кабинета Петков имаше внесено решение шефовете на службите да се назначават от Министерския съвет по предложение на премиера и това предложене бе внесено от групата на ПП-ДБ", каза Желязков по повод критиките относно внесените текстове в Народното събрание от управляващото мнозинство отново да се отнемат тези правомощия на президента Радев и те да отидат в ръцете на парламента.

