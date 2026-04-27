27 април 2026, 13:44 часа 1691 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Николай Денков обяви кой е най-вероятният кандидат-президент на ПП-ДБ

Името на Андрей Гюров остава водещо в разговорите за президентска кандидатура. Това стана ясно от думите на Николай Денков от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), който коментира темата пред журналисти. "Името на Андрей Гюров е основното, което обсъждаме", заяви Денков в отговор на въпрос дали коалицията има обща номинация.

Той обаче подчерта, че към този момент самият Гюров не е дал окончателен отговор. "Андрей Гюров в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса", добави Денков.

По думите му пред новия парламент стоят спешни задачи, като първата от тях е приемането на бюджета за 2026 г. Според него в него трябва да бъдат включени и конкретни мерки за справяне с икономическите ефекти от кризата в Иран.

"В бюджета трябва да има и пакет от мерки, свързани с кризата в Иран и повишаването на цените на горивата и свързаната с това по-висока инфлация", посочи той.

Като втори ключов приоритет Денков открои реформата в съдебната система, като специално внимание трябва да се обърне на Висшия съдебен съвет (ВСС).

На въпрос дали ПП-ДБ биха подкрепили предложенията на "Прогресивна България" за промени във ВСС, той отговори, че това е възможно при ясни правила. "Трябва да има ясна публична процедура", подчерта Денков.

Той коментира и отношенията вътре в коалицията, като отхвърли внушенията за напрежение. По думите му някой се опитва изкуствено да създаде драма между партньорите.

"Някой се опитва да създаде драма какви са ни отношенията с ДБ", каза той, като напомни, че става дума за две отделни партии в рамките на една коалиция.

Денков не изключи и различни сценарии за бъдещето на парламентарната група. "Всичко е възможно, ние с ДБ имаме различия", заяви той.

В заключение той очерта и политическия профил на "Продължаваме промяната", като подчерта, че формацията се позиционира по-скоро в центъра.

"От ПП сме по-скоро център, а не дясна партия. Искаме да бъдем национална партия, с представителства във всички по-големи населени места и представяне на хората в цяла България, което изисква друг подход - посланията към центъра на София и тези към другите населени места са доста различни", каза Денков.

Ивайло Анев Отговорен редактор
Николай Денков Андрей Гюров президентски избори 2026
