"Няма навалица, а?": Борисов упражни вота си и каза, че знае за кого да гласува (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува на президентските избори, както обикновено в Банкя. "Няма навалица много, а? Решихме днес да не правим и ние", каза Борисов на членовете на секционната комисия. Думите му бяха във връзка с липсата на избиратели в комисията и на фона на ниската избирателна активност в страната. Припомняме, че втората политическа сила не издигна кандидат за президентските избори и обяви, че непоискана подкрепа няма да даде за никого. По-рано през деня лидерът на ГЕРБ обяви, че не бойкотира изборите, както и че партията ще решава какво да прави на втория тур, а не сега.

Борисов знае за кого гласува

"Като лидер на дясна партия, а и това е една от най-големите ценности на демокрацията, съм длъжен за себе си да го направя, затова дойдох, гласувах, а пък хората да изберат", коментира пред медиите Борисов.

На въпрос как е решил за кого да гласува, той отговори: "Е, аз знам". ОЩЕ: "И аз ще гласувам, когато преценя": Борисов отговори бойкотира ли ГЕРБ първи тур на президентския вот (ВИДЕО)

Убийството на Слави Бинев

Лидерът на ГЕРБ бе запитан и за убийството на Слави Бинев.

"Винаги избягвам да коментирам такива теми. Малко ми е странно как премиерът знае, че ще има още убийства, което ни тревожи", каза Борисов във връзка с думите на премиера Румен Радев от днес, който предупреди, че въпреки действията на институциите съществува риск подобни престъпления да продължат и занапред.

"Доколкото знам Бог да го прости Слави, опонент ми е бил, е щял да открива първенство по таекуондо заедно с вътрешния министър. Явно са се познавали, за да откриват заедно първенство", заяви още Борисов. ОЩЕ: Убиха бизнесмена Слави Бинев (ВИДЕО)