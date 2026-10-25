"Малко ми е странно как премиерът знае, че ще има още убийства": Борисов разтревожен от думи на Радев (ВИДЕО)

"Малко ми е странно как премиерът знае, че ще има още убийства, което ни тревожи". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Банкя във връзка с убийството на Слави Бинев. Думите му бяха и по повод изявлението на премиера Румен Радев днес, който предупреди, че въпреки действията на институциите съществува риск подобни престъпления да продължат и занапред.

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"Доколкото знам Бог да го прости Слави, опонент ми е бил, е щял да открива първенство по таекуондо заедно с вътрешния министър. Явно са се познавали, за да откриват заедно първенство", заяви още Борисов. ОЩЕ: Арести на "Тракия" след убийството на Слави Бинев: Задържаха трима с оръжие

По-рано през деня Борисов отговори на въпрос как се случва, че все негови познати са убити.

"Аз действително се радвам на тези въпроси, защото Слави Бинев със своята политическа партия ГОРД ми е бил политически опонент. Вие ни връщате преди 25-30 години, когато сме били състезатели. Сегашният политически кабинет имат ортаци там. Разбирам, че като представител на управлението не може да имате изречение без да включите Бойко Борисов. Тогава няма новина", каза днес Борисов. ОЩЕ: Повдигнаха обвинение на единия от тримата задържани за убийството на Слави Бинев