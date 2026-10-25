Йотова гласува за край на разделението

Кандидатът за президент Илияна Йотова гласува в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ и обясни, че е дала своя вот, за да се спре с „разделението“ и „омразата помежду ни“.

Йотова определи вота като „едно от най-важните човешки права, правото на избор“. Тя заяви, че гласува с дълбока вяра в подема на България, както и за необходимостта от „мир“, „стабилност“ и „сигурност“. В изказването си тя акцентира върху бъдещето на всички поколения в родината – от възрастните и активните хора, „които държат обществото ни здраво“, до младите, които се нуждаят от „справедливост“, „перспектива“ и „просперитет“. Според нея е ключово „всички да бъдат мотивирани да работят за България“.

По думите ѝ българите повече от всякога се нуждаят от „съгласие, от разговор помежду си, от диалог, от обединение“. В отговор на журналистически въпрос защо е отказала участие в преки дебати с опонентите си, тя заяви, че кампанията ѝ е била изцяло подчинена на желанието за „диалог и разговор с българските граждани“, и допълни, че през този период е посетила най-малките села, малките и големите общини, както и градовете, предаде БГНЕС.

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Йотова изтъкна, че следващият президент трябва да бъде символ на обединението, за да могат институциите и гражданите заедно да решават големите проблеми на страната. Като основни предизвикателства тя посочи „страшния въпрос с бедността“, неравенствата и демографските различия.

Според нея трябва да бъдат развити не само няколко града, „а и най-отдалечените региони в страната“. Тя призова всички българи да „запретнем ръкави, защото нямаме време за губене“.

Относно отчетената по-ниска избирателна активност спрямо предишните избори, Йотова коментира, че е „много рано“ за категорични изводи и предложи въпросът да се обсъжда „към вечерта“, като изрази очакване активността да се повиши.

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