Асен Василев гласува: Да изберем човек, от който няма да ни е срам

Гласувах за това България да бъде силна. Това заяви Асен Василев пред журналисти, след като гласува за изборите за президент и вицепрезидент малко преди 11 ч.

Той даде своя вот в родния си град Хасково в дневен център за стари хора на ул. „Георги Кирков“, където се намира избирателна секция №28.

„Гласувах за това България да бъде силна, гласът ѝ да се чува в Европа, да не се срамуваме от следващия президент и наистина да имаме главнокомандващ, който, когато станат напечени нещата, ще бъде на място“, заяви Василев.

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По думите му в неговата секция е имало опашка от избиратели и изрази надежда така да бъде във всички секции в страната. „Най-важното е следващите 5 години да има човек, който ще ни представлява като държава. И сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам и който наистина ще бъде на място“, добави партийният лидер.

По думите му президентът е една от ключовите длъжности. "Поне за две от правомощията - главнокомандващ е едното. Второто правомощие е свързано с даването на българско и гражданство и помилването. Така че трябва ни човек, който отговорно, прозрачно ще изпълнява тези правомощия", добави Василев.

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