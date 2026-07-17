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Иран бомбардира американски военни самолети в Йордания

17 юли 2026, 13:55 часа 514 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иран бомбардира американски военни самолети в Йордания

Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е бомбардирал американски военни самолети, разположени в Йордания, с ракети и дронове. В изявление на Корпуса се казва, че няколко самолета за презареждане и американски изтребители са били унищожени, а на много други са причинени материални щети. 

Корпусът призова йорданците да атакуват интереси на „агресивните и враждебни към исляма американци“ в тяхната страна, която е един от основните регионални съюзници на Вашингтон, цитира ги Франс прес. 

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Същевременно Кувейт обяви, че една от електрическите й централи е била засегната при иранска атака. Причинени са щети. В централата са се осъществявали и операции по дестилация на вода. При иранските удари по нея е възникнал пожар и са пострадали няколко производствени звена, съобщи иранското министерство на енергетиката.

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САЩ американски самолет война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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