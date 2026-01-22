"Нямаме представа какво се случва": ПП-ДБ говорят за безпрецедентна ситуация в НС (ВИДЕО)

ПП-ДБ заговориха за безпрецедентна ситуация в Народното събрание. Причината е свързана с кворума в залата. Първоначално се регистрираха 145 народни представители, но впоследствие бе направена проверка, при която бяха установени под необходимия кворум, а председателстващият Костадин Ангелов обяви 10 минути почивка, която продължи повече от един час. Ето защо от опозицията алармираха, че това е в нарушение на правилника.

Защо ситуацията е безпрецедентна?

Заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов обърна внимание, че парламентът е в безпрецедентна ситуация.

"Правилата трябва да се спазват", категоричен бе той и цитира текст от правилника, според който когато при проверка на кворума се установи, че в пленарна зала няма необходимия кворум, председателят на парламента може да продължи заседанието, да го прекрати или прекъсне за определено време, но в случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието не по-късно от един час в рамките на работното време.

Прекратено ли е заседанието?

"Час и половина мина и при това положение председателят не може да го възобнови. Това е ситуацията, в която се намираме. Стоим в зала и чакаме управляващите нещо да направят. Какво да направят след като текста на правилника е категоричен. На практика заседанието е прекратено", добави още Атанасов. ОЩЕ: Управляващите бързат да "опраскат" машинното гласуване