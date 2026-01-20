Политолог: Радев има системно антиевропейско поведение

„Нищо ново в интерес на истината, тъй като това са фрази, които ние сме чували много пъти от самия президент и по други поводи в неговото политическо поведение през последните няколко месеца. Така че всъщност той за пореден път се опита да създаде някак си разказа, върху който ще се случват неговите политически заявки оттук нататък“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV политологът Христо Панчугов, след като държавният глава Румен Радев подаде оставка.

„Разбира се, не за първи път беше и фразата, употребена за нов обществен договор. Това, което в мен остана като чуденка - тъй като обществен договор означава договаряне между гражданите за начина, по който се формира властта, ако той иска да предоговори обществения договор в България, е колко радикално изглежда това предоговаряне“, посочи той.

„Според мен при Радев патриотизмът няма нищо общо. В Източна Европа се случват някакви процеси, но в България скоро се случи онзи голям протест - в него няма нищо еманципиращо, той беше за повече европейска България и той ще продължи да бъде за повече европейска България“, подчерта Панчугов.

„Мнозинството от българските граждани продължават да с чувстват добре в Европейския съюз и искат по-добре уредена и щастлива система. Радев не е свързван с това. Дали той ще се окаже следващият цар, предстои да видим, но е хубаво да си дадем сметка какво олицетворява той. Той олицетворява една реакционна източна култура и продължава да настоява, че мястото на България не е там, където е тя. Това сигурно е примамливо за част от българското общество и за част от политиците. Той има системно антиевропейско поведение“, коментира още Христо Панчугов.

„В Източна Европа протича процес на еманципация“

„Това е много отдавна очаквано събитие, което по някакви причини противниците на Радев мислиха, че няма да стане, че няма да посмее. Той намери този момент за необходим, успя да съсредоточи върху себе си достатъчно внимание. Не е някакъв периферен акт. И излезе в позицията на цар Симеон. Тази ситуация сме гледали точно преди 25 години. Цялата нация го гледа, смята, че да му връчи властта“, посочи социологът Андрей Райчев.

От думите му стана ясно, че се очаква президентът в оставка да получи поне 80 депутата, а някои и казват 100. “Виждаме Бабиш, виждаме Фицо, виждаме Орбaн. Виждаме в Румъния – щеше да има такова нещо, само че по един изкуствен и безобразен начин го спряха. Това е обективен процес, който тече в Източна Европа“, коментира Андрей Райчева.

„В Източна Европа протича процес на еманципация - от слуга на Западна Европа, на даване на трохи от масата, от това на някого да му кажат „шшшт“ и той да млъква“. Тече съвсем ясен процес на политическа еманципация. И Радев преди всичко е това“, отбеляза още той.

„Като качество преди всичко е това, а като вътрешен план той има няколко задачи и те се делят на две - общонационални, където той несъмненно стои в стратегическо спорзумение със „сините“ – за нормализация на съдебната система“, заяви социологът.