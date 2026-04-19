Нов политически етап, преструктуриране: Социолозите след края на вота

Напълно преструктуриране на политическата система, но и нов политически етап в България след предсрочните парламентарни избори, както и тенденциите преди вота са се потвърдии. Това стана ясно от участието на водещи социолози в ефира на изборното студио на бТВ. Социологът Андрей Райчев от утре влизаме в нов полижитечски живот. "Случва се нещо фундаментално. Преструктурира се политическото пространство в страната", каза още Райчев. Според него за едни това ще е за добро, а за други - че е настъпила трагедия.

"Напълно преструктуриране на политическатка система, каквато я познаваме от 2009 г. Резултатите от това преструктуриране, не мисля, че ще ги видим утре сутринта Виджам един вот, който мога да дефинирам обратно гласуване срещу статуквото много ясно и категорично", коментира Сибина Григорова.

Тенденциите се потвърждават

Според Геновева Петрова като цяло резултатите, които се регистрират в езкитпола до голяма степен съвпадат с предварителните тенденции.

Това смята и Добромир Живков, като според него тенденциите очевидно са се потвърдили.

Риск за две партии да останат под чертата

Геновева Петрова обърна внимание, че шест партии имат потенциал, но това ще е ясно окончателно след вота в чужбина.

Макар че и първоначалните екзитполове след вота да дават шанс на "Възраждане" и БСП да са над чертата за 52-ото Народно събрание, Геновева Петрова отчете, че за тях съществува риск.

"Не изключвам хипотезата две от партиите БСП и "Възраждане" да се окажат извън 52-ия парламент, което променя в много голяма степен съотношението на силите вътре", смята Петрова.

ЕЗКИТПОЛОВЕ

МАНДАТИ

