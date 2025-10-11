Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 12 октомври 2025 г. (неделя)

Прогноза за времето - 12 октомври 2025 г. (неделя)

Ето какво време ни очаква в утрешния ден. През следващото денонощие ще остане ветровито, като в Дунавската равнина, североизточните райони и района на Сливен ще духа и временно силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Почти без валеж. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 6°, максималните – между 15° и 20°, за София – около 15°.

В планините 

Над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието 

Над Черноморието ще преобладава облачно време. Ще духа умерен, а по северното крайбрежие и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

