Слави Трифонов: Знам, че ме мразите, ще ви давам свободата да го правите

Шоуменът и лидер на „Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува изявление, в което коментира лавината от слухове и жълти публикации, свързвани с неговото име през годините. Трифонов цитира десетки заглавия, които са се появявали в медии и социални мрежи – от твърдения за тежко заболяване и зависимости, до клевети.

„Това е само микроскопична част от нещата, които се пишат за мен“, казва Трифонов. „На някои ще им стане неприятно, други ще се отвратят, трети – може би ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че това е част от онова, което ми се случва.“

„В България няма проблем да се лъже, защото има кой да чете лъжите“

Трифонов сравнява българската медийна среда с тази в други държави, като подчертава, че в страни като Швейцария подобен тип сензационни издания просто не намират публика.

„Там няма жълти сайтове и вестници – не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. В България обаче не е така“, коментира шоуменът.

„Ще направя всичко възможно тези гнусотии да продължат да съществуват“

В изявлението си Слави Трифонов отправя и послание към своите опоненти и критиците в публичното пространство, заявявайки, че няма намерение да ограничава свободата на словото – дори когато тя се използва срещу него.

„Докато зависи от мен, ще направя всичко възможно такива измислици, гнусотии и пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото.“

„Знам, че ме мразите — и ще ви давам свободата да го правите“

В заключение Трифонов се обръща директно към представителите на политическия и обществен елит:

„Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам.“

