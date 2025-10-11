Войната в Украйна:

Желязков: Заплатите в армията ще продължат да растат

11 октомври 2025, 12:50 часа 406 прочитания 0 коментара
Министър-председателят Росен Желязков заяви, че увеличението на възнагражденията на военнослужещите не е еднократна мярка, а дългосрочен ангажимент на правителството. Той посочи, че професията на войника трябва да бъде привлекателна и достойна, а служенето на Родината — осъзнат избор.

По време на церемония при полагането на военна клетва за 152-ри випуск курсанти в Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен, Желязков каза: „Заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10 % тази година, повишаването на възнагражденията във въоръжените сили ще продължи и през следващите години.“

Той акцентира и върху модернизацията на армията, като увери, че източниците на финансиране за инвестиции до 2031 г. са осигурени, а проектите — планирани.

„Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, допълни премиерът.

Желязков подчертa, че усилията за подобряване на условията и подготовката на кадрите са ключови за националната сигурност. Той пожела успех на курсантите и изказа благодарност към техните семейства за подкрепата.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
