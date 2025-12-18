Валери Жаблянов определи участието на БСП в кабинета "Желязков" като "успешно"

Участието на БСП в това правителство беше успешно. Такава е оценката на управителния съвет на партията. Няма възражения на дейността на оценките на министрите. Това каза членът на Националния съвет на БСП Валери Жаблянов в ефира на Нова телевизия. Припомняме, че на 16 декември изпълнителното бюро на партията подаде оставка, но без председателя Атанас Зафиров. На 10 януари 2026 г. ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.

По думите му най-големият проблем е липсата на доверие в политическите партии, а най-големият проблем на БСП е различията във вижданията на симпатизантите и членовете на партията относно участието в изпълнителната власт.

Според него оставката на изпълнителното бюро е дошла, защото голяма част от симпатизантите и членовете на партията смятат, че БСП не реализира своите програмни цели.

"Въпросите как партията участва в подготовката на правителствената промяна, как участва в изпълнителната власт ще бъдат най-важни на пленума догодина", обясни Жаблянов.