Обявиха името на депутата, който влиза в парламента вместо Любен Дилов-син

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви името на депутата, който ще заеме мястото на отишлия си преди броени дни Любен Дилов-син. Става дума за Галя Стоянова Василева. ЦИК взе решението на днешното си заседание, като то следва да бъде обнародвано в "Държавен вестник". Припомняме, че Любен Дилов-син почина на 2 юни, след прекаран инфаркт в Италия. Дилов бе докаран в България за последвало лечение. Поклонението ще се състои на 5 юни в столичния храм "Св. София".

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Коя е Галя Василева?

Галя Василева е родена на 18 май 1988 г. Бакалавър е по Бизнес администрация в Бургаски Свободен Университет, Бургас и е магистър по Международен бизнес и мениджмънт в Стопанска академия "Д.А. Ценов", Свищов.

Учредител е на ПП ГЕРБ от 2006 г., член на НИС на МГЕРБ от 2008 г., организационен секретар на НИС на МГЕРБ от 2014 г.

Василева е общински съветник в Общинския съвет на град Бургас в периода 2011- 2017 г. Народен представител в няколко Народни събрания, като е парламентарен секретар в 49-ото.