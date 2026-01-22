Опасност от голям технологичен гаф на изборите: Експертите са разтревожени

С промените в Изборния кодекс се оронва доверието на избирателите в този процес. Виждаме лош пример – няма как да се въведе драстично различна технология в избори, които ще се проведат след два месеца. Това наистина е саботаж. За краткото време няма как да се разпишат правила и процедури и вотът да се отчете правилно. Това мнение изрази Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК в ефира на Нова телевизия.

Според нея няма как да се доставят и самите машини. Няма и как да се гарантира, че софтуера ще работи правилно. „За два месеца няма как да се направи това“, категорична бе тя.

Тя смята, че ще има повсеместно хартиено гласуване.