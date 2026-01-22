Опасност от голям технологичен гаф на изборите: Експертите са разтревожени

С промените в Изборния кодекс се оронва доверието на избирателите в този процес. Виждаме лош пример – няма как да се въведе драстично различна технология в избори, които ще се проведат след два месеца. Това наистина е саботаж. За краткото време няма как да се разпишат правила и процедури и вотът да се отчете правилно. Това мнение изрази Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК в ефира на Нова телевизия.
Според нея няма как да се доставят и самите машини. Няма и как да се гарантира, че софтуера ще работи правилно. „За два месеца няма как да се направи това“, категорична бе тя.
Тя смята, че ще има повсеместно хартиено гласуване.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.