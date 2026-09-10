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Заради "българския Дугин": Атанасов алармира, че в БНТ върви чистка (ВИДЕО)

10 септември 2026, 11:23 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради "българския Дугин": Атанасов алармира, че в БНТ върви чистка (ВИДЕО)

Бившият лидер на ДСБ и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов алармира, че в БНТ върви чистка. Думите му дойдоха във връзка със свалянето на предаванията  "История.БГ и "До Европа и напред" и на журналиста Георги Ангелов от ефир. "Вчера в интервю по БНР вицепремиерът по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии има професионалисти и пропагандисти. Не знам по каквъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в националната телевизия върви чистка", заяви още Атанасов и добави, че се намираме в някаква ситуация на 1984 по Оруел. 

Той дори нарече Иво Христов "българският Дугин" на идеолога на Путин Александър Дугин.

Сравнението на Атанасов дойде в контекста на изявлението на генералния директор на БНТ, че журналистът не е идвал на работа. "Има органи и СЕМ да вземе да разгласи на българското общество по какъв критерий се смъкват тези предавания. Ако не идва на работа - да го уволнят, но да бъдат смъкнати такива знакови журналисти от обществените медии, на базата на това, което българският Дугин дава като насока, е абсолютно недопустимо", смята още Атанасов.

Водени ли са разговори за ВСС?

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира и дали са водени разговори за парламентарната квота на ВСС, тъй като управляващите ще имат нужда от подкрепа, тъй като не разполага със 160 гласа в парламента.

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Относно ВСС ДБ ще вземат решението си след изслушването, което Божидар Божанов определи като най-важния процес. "Разговори за подкрепа към момента не са водени", заяви Божанов. 

Той обаче заяви, че най-важните решения в "Демократична България" ще бъдат взети след изслушванията, тъй като според него това е най-важният компонент от процедурата и именно там ще стане ясно къде стоят кандидатите относно независимостта на съдебната власт. ОЩЕ: ПБ готви конституционни промени за отзоваване на ВСС, на мушка са и конституционните съдии

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БНТ Атанас Атанасов ВСС Божидар Божанов 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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