Няма спуснати хора от Сотир Цацаров за новия ВСС: Властта затвори вратата на ГЕРБ и ДПС

„В партията ни нямаше случай, в който да бъдат спуснати имената за новите членове на ВСС. Г-н Сотир Цацаров няма участие и пръст затова да предлага кандидати за новия състав на кадровия орган. Предстои тежка работа в Комисията по правни въпроси, но основите са поставени“. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров пред bTV. Той бе категоричен, че ПБ няма да води преговори с ГЕРБ и ДПС за попълването на новия ВСС. Още: Димитър Петров, ПБ: Изборът на нови членове на ВСС ще е под безпрецедентен контрол

Кои са новите кандидати за членове на ВСС?

Снимка: БГНЕС

Петров обясни, че ПБ са предложили 11 имена за членове за новия ВСС с високи и професионални нравствени качества.

Димитър Петров смята, че „Прогресивна България“ се разграничава от статуквото с предложенията си за членове на ВСС. „Г-н Сотир Цацаров като бивш главен прокурор няма никакво участие в нашите предложения за членовете на кадровия орган“, посочи депутатът.

Той не вижда притеснение от кандидатурите на Андрей Янкулов и Емил Дечев, съответно като бивш служебни министър на правосъдието и на МВР, предложени от „Продължаваме промяната“.

„Трябва да има достатъчен период от време, за да може гражданското общество също да се запознае с кандидатите“, добави Петров.

Той посочи, че промените в Закона за съдебната власт са насочени към прозрачен избор на новия главен прокурор.

Actualno.com припомня, че "Прогресивна България" и "Продължаваме промяната" посочиха кои предлагат за членове на новия Висш съдебен съвет (ВСС). Освен това ПБ допълва, че продължават разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

За Съдийската колегия "Прогресивна България" предлага:

Силвия Димитрова Цанова

Калин Кирилов Баталски

Иван Христов Ранчев

Петьо Димитров Славов

Михаил Александров Малчев

Доц. д-р Анета Методиева Антонова

А за Прокурорската колегия:

Проф. д-р Екатерина Салкова Гетова

Иван Георгиев Калибацев

Милена Асенова Карагьозова

Стефан Емилов Милев

Красимир Стефанов Комсалов

"Продължаваме Промяната" пък предлага 7 кандидати за новия ВСС.

Това са Андрей Янкулов, Проф. д-р Веселин Вучков и Емил Дечев за Прокурорската колегия, а за Съдийската - Таня Радуловска-Мадамжиева, Евгений Стайков, Светлозар Георгиев и доц. д-р Васил Пандов.

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