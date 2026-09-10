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Скандален доклад: В българско село подготвят руснаци за войната в Украйна

10 септември 2026, 11:34 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: Страницата на Воински съюз „Васил Левски“
Скандален доклад: В българско село подготвят руснаци за войната в Украйна

Бивши служители на британските специални части SAS и американските военноморски тюлени (Navy SEALs) са обучавали руски граждани за бойни действия в Украйна в тренировъчни лагери в България и Сърбия. Това твърди британският вестник The Telegraph, който се позовава на изтекъл секретен разузнавателен доклад.

Документът представлява оценка, изготвена за разузнавателния съюз "Пет очи" (Five Eyes), в който участват службите на САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Според доклада с "висока степен на увереност" западни военни ветерани са били наемани като инструктори на руски граждани, включително хора, подписали договори с руската армия, както и действащи военнослужещи.

В документа се посочва конкретно, че "ветерани от SAS работят в лагери за бойни умения, свързани с Москва". Още: "В българските служби няма нищо": ДБ искат изслушване на ДАР и ДАНС за обучаването на руски военни край Габрово (ВИДЕО)

Според информацията на The Telegraph двама бивши служители на австралийските специални части и един действащ резервист са получили предложения да станат инструктори в тренировъчни центрове в България и Сърбия, където клиентите са руски граждани. Случаят е описан в доклад на австралийската разузнавателна служба ASIS.

"Алфа-Метал"

Посочен е и конкретен български тренировъчен център - управляваният от "Алфа-Метал" ООД обект край село Междени, Северна България. Според британското издание компанията наема инструктори с различен професионален опит, включително бивши служители на британските SAS, австралийския Commando Regiment, американски полицейски служби и американските Navy SEALs.

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"Алфа-Метал" предлага военно обучение, включително курсове за специални части и напреднали снайперисти. Цената на някои от обученията е около 4000-5000 евро на човек, а сред потенциалните клиенти са частни военни компании, бодигардове и служители по корпоративната сигурност. Още: Изследване: Русия е загубила половината от мобилизираните преди 4 години военни (ВИДЕО)

Компанията обаче категорично отрича твърденията. Пред The Telegraph неин говорител заявява, че "Алфа-Метал" не е наемала ветерани от SAS и не е обучавала руски граждани след началото на руската инвазия в Украйна.

От фирмата отричат и връзки с руска охранителна компания от Санкт Петербург, която носи същото име и рекламира българския тренировъчен лагер на своя интернет сайт. След като The Telegraph посочва архивни материали, в които се говори за "споразумение за партньорство", българската компания признава за "исторически професионални контакти" с руската фирма. Според нея обаче става дума за остаряло маркетингово съдържание.

Лагерът продължил да работи с руснаци

Въпреки това в разузнавателния документ се твърди, че частни тренировъчни лагери в Европа са продължили да приемат руски граждани и след руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Според информацията, цитирана от The Telegraph, българският лагер е продължил да обучава руски граждани и през 2025 г., включително в курсове по интензивен близък бой. Още: Ройтерс освети секретни документи: Китай тайно обучава руски военни за фронта в Украйна

Изданието посочва още, че на сайта си "Алфа-Метал" се представя като българско представителство на базирана във Великобритания компания със същото име и твърди, че е обучила повече от 7000 професионалисти.

Според The Telegraph изтеклата служебна бележка в момента е обект на разследване от ASIS и е била споделена с останалите държави от разузнавателния съюз Five Eyes.

Министерството на отбраната на Великобритания е отказало коментар по въпросите, свързани със специалните сили и разузнаването. От ведомството са заявили, че съществуващото законодателство предоставя на разузнавателните служби и полицията необходимите правомощия за противодействие на враждебна дейност от страна на чужди държави.

Според британското и австралийското законодателство бивши служители на специалните части могат да нарушат закона, ако използват придобитите по време на службата си умения, за да оказват съдействие на чужда държава.

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Военно обучение руски военни руски войници война Украйна
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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