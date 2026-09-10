Гюров да спечели избирателите на ГЕРБ: Иво Мирчев със съвети към кандидат-президента

Политическите ходове на Бойко Борисов са да хвали Илияна Йотова и да критикува Андрей Гюров и Георги Кандев. По-силна подкрепа от самия Борисов към Йотова няма как да бъде демонстрирана. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев пред bTV. Още: Божидар Божанов: Президентът трябва да бъде противотежест на властта

Какво ще направи ГЕРБ?

Снимка: БГНЕС

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И запита - избирателите на ГЕРБ готови ли са да последват Борисов и да подкрепят Йотова на президентските избори или Гюров трябва да се обърне към избирателите на ГЕРБ затова, че България е изправена пред труден избор.

Според него Гюров трябва да поиска подкрепа от избирателите на ГЕРБ, а не "да се завира по партийни кабинети и да търси подкрепата на Бойко Борисов".

Впоследствие Мирчев коментира и номинациите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). "Нашите кандидати за членове на ВСС са безспорни, известни и имат ясни публични позиции за проблемите в съдебната система. Има няколко имена, които ни притесняват. На този етап имаме доста забележки по кандидатите от неправителствените организации и част от тях", добави народният представител.

По думите на Иво Мирчев част от предложенията на "Прогресивна България" има притеснителни елементи.

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